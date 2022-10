In vista del derby di oggi pomeriggio tra Inter e Milan Women, la calciatrice francese, Ghoutia Karchouni ha analizzato la stracittadina di Milano ai microfoni di Tuttosport, dove ha raccontato le emozioni di affrontare un derby da prime in classifica: "Non penseremo alla classifica quando scenderemo in campo. Il pensiero è solo a giocare bene questa partita, che è un derby ed è da vincere. In questo momento la classifica non importa, dobbiamo rimanere concentrate su questo match e poi su quello che verrà dopo".

Cosa significa il derby per lei?

"Un derby è sempre diverso da giocare, per l’atmosfera, poi tutti vogliono vincerlo ed è un piacere avere la possibilità di giocarlo, specialmente qui a Milano se indossi la maglia dell’Inter. Io sono super motivata".

Lei ha anche segnato un gol in un derby, ma tra tutti quelli in nerazzurro, ce n’è uno a cui è particolarmente affezionata?

"Ogni volta che segno penso in quel momento di essere la persona più felice del mondo. Per cui ogni rete è importante a modo suo".