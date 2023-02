"Sul Milan peseranno i tanti gol subiti nelle ultime partite, ma c’è sempre un derby per riprendersi. Bisogna sfruttare un appuntamento importante per ripartire. Mi aspetto una partita equilibrata. Il Milan non ha niente in meno dell’Inter, nonostante gli ultimi risultati negativi". Così Kakà nell'intervista pubblicata oggi dalla Gazzetta dello Sport prova a dare la sua scossa ai rossoneri.