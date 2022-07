Impegnato nel tour estivo pre-season con la sua Juventus, Danilo scenderà in campo contro la sua ex squadra: il Real Madrid. Per l'occasione, i colleghi di Gazzetta dello Sport lo hanno intervistato. Di seguito le sue considerazioni sulla stagione che verrà: "Sono arrivati giocatori nuovi che portano più qualità ma la cosa fondamentale è la mentalità. Dobbiamo essere arroganti, nel senso buono del termine, per poter vincere le partite e i campionati. Stiamo provando a essere più propositivi" ha detto a proposito della Juventus in costruzione.

Danilo, Bremer, Alex Sandro: la Juve 2022-23 avrà una difesa molto brasiliana. Le piace?

"Molto. Bremer ha già dimostrato di essere all’altezza della Juventus prima di arrivare qui, ora stiamo cercando di farlo sentire subito a casa".