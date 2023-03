Momenti di grande emozione per Beppe Bergomi nella telecronaca di Porto-Inter, soprattutto nei minuti di recupero con diverse occasioni per i portoghesi. "Uno pensa che con l'età si gestiscono meglio le emozioni, ma non è così - dice sorridendo lo 'Zio' - Un derby nei quarti? Se accade, la teleconaca non la faccio...", risponde sorridendo la bandiera interista collegata dal Do Dragao con gli studi di Sky.