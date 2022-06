Ci sarà anche il medico sociale dell'Inter, Piero Volpi, all'evento in programma domani alla “Palazzina A” dell’Humanitas University a Pieve Emanuele per la terza edizione dell’Inter Medical Meeting. Una giornata dalle 9.30 alle 17.30, come spiega Tuttosport, "divisa in cinque sessioni, dedicata a medici sportivi, fisioterapisti e allenatori, organizzata come ogni anno dal professor Volpi".