Fabio Galante ha concesso oggi un'intervista a Tuttosport alla vigilia di Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si parte dalla sfida nella sfida, Lautaro-Kane. "Il primo tempo l’ha vinto Lautaro, ha segnato un gol bellissimo, giocando una grande partita. Kane invece ha centrato il palo esterno. Sono due punte che farebbero comodo a chiunque nel mondo. Saranno protagonisti anche domani, visto che sono gli uomini su cui le proprie squadre si aggrappano quando c’è bisogno", dice Galante.

Nella difesa dell'Inter, spiega l'ex difensore, "sono tutti giocatori esperti, con tante partite sulle spalle. Poi sicuramente quando incontri un attaccante come Kane, ma vale pure per Lautaro, la concentrazione deve essere massima per tutta la partita, altrimenti l’attimo in cui ti rilassi, gli avversari ti possono far male. Oggigiorno la partita contro Kane ti può dare anche qualche stimolo in più, ma a questi livelli i top player non spengono mai la lampadina, il campione è quello superiore agli altri nella testa".

Galante ha avuto la fortuna di giocare al fianco di Ronaldo. "Era qualcosa di particolarmente eccezionale. Tante volte prendeva palla, scartava due, tre o quattro uomini e segnava. Quindi io non li paragonerei con Ronaldo, con tutto il rispetto. La verità è che con lui partivi sempre dall’1-0 in tuo favore". Tra i due attaccanti di Inter e Bayern Monaco, però, "prenderei Lautaro, perché è il capitano della mia squadra, colui che trasmette i valori dell’Inter".

Un'Inter che all'appuntamento "arriva bene, dopo il 2-1 fuori casa dell’andata e dopo il 3-1 rifilato al Cagliari, dove c’è stato un po’ di turnover, il che significa che fisicamente e mentalmente ci arrivano molto bene. Poi sappiamo che la Champions si gioca su due partite, là è finito il primo tempo, abbiamo vinto 2-1, ma il Bayern Monaco a San Siro farà di tutto per passare. Non c’è nulla di facile. Chi potrà decidere il match? A parte Lautaro e Kane, le dico Calhanoglu e Sanè".