Paolo Sorrentino, alla Gazzetta dello Sport, ha confermato la sua sterminata passione per il Napoli in una stagione in cui è concreta la possibilità di un nuovo scudetto dopo quello di due anni fa con Spalletti.

Dov’era lei la notte del 4 maggio 2023, dopo il pari di Udine?

"A casa con mio figlio, perché non abbiamo vinto la partita prima… ma è stato lo stesso molto eccitante".

Diverso da quelli di Maradona?

"Ognuno declina i grandi eventi a seconda di ciò che sta vivendo. Il primo scudetto di Maradona è arrivato un mese dopo la morte dei miei genitori e quindi non c’è stata possibilità di festeggiare. Ero in un altro stato emotivo, era tutto in secondo piano. Questo con Spalletti l’ho vissuto da adulto e con maggiore serenità, forse l’ho amato di più rispetto agli altri, perché è capitato in un momento felice della mia vita".

Si aspettava di poter rivincere lo scudetto dopo 33 anni grazie a un produttore cinematografico?

"De Laurentiis è un imprenditore molto capace".

L’Inter è la vera antagonista?

"Io temo sempre e solo la Juve: è sempre la più pericolosa, anche quando è a metà classifica. Non si sa come, ma poi riesce a risalire".