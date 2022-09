Come va, a quasi quattro mesi dall’intervento? "Bene, lavoro tutti i giorni per tornare".

Ormai ci si era quasi dimenticati di lui, e allora Zlatan Ibrahimovic torna a parlare e lo fa in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport .

Sì ma... tornare, quando?

"Lo vedrete, sicuramente. Quando tornerò, mi farò sentire, ci potete contare. Lo farò con violenza".

Un Milan più forte, in questi mesi senza Zlatan Ibrahimovic, si è visto? Un Milan più forte di quello dello scudetto è possibile?

"Sì, siamo ancora più forti dello scorso anno come gruppo. Nel complesso, siamo una squadra migliore, il mercato nell’estate dopo lo scudetto ci ha rinforzato e ora abbiamo più alternative in panchina".