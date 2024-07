"La Juve sarà la vera anti Inter. L’Inter resta la più forte, ma in agosto non ripartirà con il vantaggio tecnico con cui ha chiuso l’ultimo campionato, dominato e stravinto meritatamente". Lo dice Vincenzo Iaquinta, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

L'ex attaccante pronostica una grande stagione per Vlahovic e, in generale, si dice convinto della bontà del progetto Thiago Motta in bianconero. "Scudetto al primo colpo? E perché no? Alla Juventus le pressioni sono diverse, però parliamo di un allenatore che la scorsa stagione ha centrato la qualificazione in Champions con il Bologna. Thiago ha fatto un’impresa e sono convinto che stupirà anche a Torino".