No ai traghettatori. Steven Zhang, assicura Tuttosport, "non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di cambiare l’allenatore prima della fine della stagione". Troppi gli obiettivi da raggiungere, troppo presto per bilanci anticipati. C'è ancora tutto da giocarsi. "I conti saranno fatti alla fine", assicura il quotidiano.