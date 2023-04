Sarà Euroderby. Sarà semifinale di Champions League. "La semifinale di Champions è un’altra medaglia che può giustamente far gonfiare il petto a Steven Zhang: fa impressione vedere il rampollo della famiglia cinese entrare nei “Fab Four” della storia nerazzurra, Angelo e Massimo Moratti più Ivanoe Fraizzoli, i tre presidente dell’Inter riusciti, prima di lui ad arrivare così in alto nella massima competizione europea - scrive Tuttosport -. Risultato di cui può trarre beneficio proprio Suning sia per puntellare il bilancio in chiusura al 30 giugno sia per attrarre potenziali acquirenti per il club".