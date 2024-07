Gli esuberi regaleranno all'Inter il tesoretto per il il difensore in più di piede sinistro che si sta cercando sul mercato. C'è l'accordo col Brest per Satriano (6 milioni più bonus) ma il giocatore non ha ancora dato l'assenso. Ieri è arrivata anche l'accelerata per Agoumé al Siviglia: 5 milioni più il 50% della rivendita a favore dell'Inter.

Più facile pensare che come innesto non arrivi Ricardo Rodriguez, come vorrebbe Inzaghi, ma un giocatore come Nathan Zezé, difensore classe 2005 del Nantes che spera proprio nell'Inter. I francesi potrebbero chiedere come parziale cambio uno tra Stankovic e Radu, essendo alla ricerca di un portiere.