Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare la Roma a circa 60 milioni di euro, prezzo stabilito dai giallorossi per privarsi del centrocampista. Come spiega oggi Tuttosport, una sua cessione sarebbe gradita anche all'Inter, dato che nell'accordo con i nerazzurri stipulato all'epoca il club si tenne una percentuale del 15% sulla futura rivendita. "La Roma oggi valuta Zaniolo almeno 60 milioni, che significherebbero ben 9 milioni per l’Inter, soldi importanti in un’altra estate col bilancino per Marotta e Ausilio - si legge - Ma se anche la cifra dovesse scendere intorno ai 45-50 milioni, l’Inter incasserebbe comunque 6.8/7.5 milioni: non pochi. Per altro Ausilio ha difeso negli anni il 15% ottenuto nel 2018, visto che la Roma nelle varie trattative svolte per Dzeko ha sempre proposto all’Inter di rinunciare alla percentuale su Zaniolo".