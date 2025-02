Aumentano i rumors dal Brasile riguardo all'interesse dell'Inter per Yuri Alberto, attaccante classe 2001 del Corinthians. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui il brasiliano ha dimostrato di essere un abile centravanti che può giocare anche da punta esterna. Ultimo capocannoniere del Brasileirao, nelle mire anche del ct Dorival Junior, già da giovanissimo era stato accostato a Inter e Manchester United, ma alla fine era finito allo Zenit. Esperienza finita anzitempo per via della guerra.

Gli agenti sono al lavoro in Europa, il cartellino costa non meno di 25 milioni di euro e il giocatore sarebbe stato offerto anche all'Inter. Il 50% dei proventi della vendita andranno allo Zenit.