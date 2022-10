Dusan Vlahovic rischia di saltare l'Inter. L'attaccante della Juventus oggi non sarà a disposizione di Allegri per il match con il Lecce a causa di un problema che lo assilla da tempo (nella zona adduttore/pube) e che già lo scorso campionato lo condizionò non poco. Secondo Tuttosport, il serbo è a forte rischio anche per il PSG e, soprattutto, per l'Inter alla prossima di campionato. "Sfidare la sorte, peraltro, sarebbe assai pericoloso. Questo è periodo in cui non solo gli infortuni, ma anche le ricadute, sono tutt’altro che una rarità in casa Juventus. Le valutazioni del caso saranno dunque fatte di giornata in giornata, con cautela e prudenza", si legge.