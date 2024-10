Nella serata della vittoria contro lo Young Boys, l'aspetto negativo è dato dall'infortunio di Carlos Augusto ai flessori della coscia sinistra. Come scrive oggi Tuttosport, bastava vedere come è uscito dal campo l'esterno per capire che la sosta ai box non sarà breve. Il terreno di gioco di Berna, secondo il quotidiano, è buono per il calciotto con birretta finale, ma non per la Champions League ed è stato adottato dagli svizzeri perché in quel campo ci si allena pure, visto che non esiste un centro sportivo.

A non allungare la lista delle cattive notizie ci ha pensato Thuram giusto nel finale, in un'azione tutta congegnata da tre giocatori alzatisi dalla panchina, Lautaro e Dimarco oltre al francese. Proprio Dimash, senza Carlos Augusto, verrà chiamato agli straordinari nelle prossime gare.