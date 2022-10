I rapporti tra Fiorentina e Inter si fanno sempre più tesi. Il fuoco delle polemiche post-gara non si è spento, soprattutto riguardo a quanto trapelato sul comportamento che i dirigenti viola avrebbero tenuto (ma su questo sono piovute smentite dalla parte fiorentina). "La scintilla, con una bella spruzzata di benzina sopra, è stata l’epilogo della partita - spiega Tuttosport - con il mancato fischio per il contatto di Dzeko su Milenkovic e, prima ancora, la mancata espulsione di Dimarco. Il veleno è arrivato dopo il fischio finale quando i dirigenti dell’Inter sono usciti tra gli insulti della tribuna: tensione che è rimasta altissima pure negli spogliatoi, come documentato pure dagli ispettori di Lega e Procura Federale che avrebbero chiesto agli interisti se volessero denunciare i fatti (in tal senso c’è attesa per le sentenze del giudice)".