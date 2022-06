Non mancano le pretendenti per Arturo Vidal. Arrivano tutte da lontano, rispetto all'Italia, ma ci sono e fanno sul serio. Secondo Tuttosport la corsa è oggi ristretta a tre club: Boca Juniors, Flamegno e Al-Rayyan. "Prima però servirà la risoluzione del contratto con i nerazzurri ed è su questo che lavorerà Felicevich", precisa il quotidiano. Nessuna di queste società, infatti, verserà un euro per il cartellino essendoci una clausola con l'Inter per una buonuscita a 4 milioni di euro. Nel '22-'23 Vidal ne prenderebbe 9,5...