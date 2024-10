Il grande dubbio di formazione di Inzaghi per Inter-Juventus è in cabina di regia, dove andrà scelto il vice-Calhanoglu. Il recupero di Asllani dà al tecnico un'opzione in più: uno tra l'albanese, Barella o Zielinski agirà nel ruolo di play: se dovesse spuntarla il polacco, allora sarebbe riposo per Frattesi con Mkhitaryan e Barella come mezzali. Secondo Tuttosport, però, le scelte sono da decifrare anche nella parte destra del campo: sulla fascia Darmian è in vantaggio su Dumfries, mentre in difesa si giocano una maglia Pavard (in pole) e Bisseck.