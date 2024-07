Accostato all'Inter nei mesi passati, Nicolas Valentini sembra ora molto vicino ad accasarsi nel campionato italiano. Non trai nerazzurri, però, bensì alla Fiorentina, che sta lavorando per portare il difensore del Boca Juniors in Toscana. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, i viola hanno l'accordo per acquistare il giocatore in scadenza di contratto al 31 dicembre. Nonostante l'intesa di massimo per l'acquisto da svincolato, la Fiorentina proverà a prendere il ragazzo già in questa sessione di mercato.