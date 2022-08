"Un gol sporco, sporchissimo, di Dumfries allo scadere dell'ultimo minuto di recupero consente all'Inter di rimanere in scia del Milan evitando i primi rumori di una crisetta su cui si sarebbero riverberati anche gli stenti delle amichevoli. Ma per avere ragione di un Lecce pieno di buone idee e di carattere, Inzaghi ha dovuto fare ricorso a tutta la potenza offensiva e ha chiuso la gara con tutti gli attaccanti in campo e con due soli difensori di ruolo per sfruttare la forza d'urto". Lo scrive stamane Tuttosport dopo il 2-1 nerazzurro al Via del Mare.