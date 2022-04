L'idea della cessione di almeno un "big" da parte dell' Inter è il cuore della pagina dedicata ai nerazzurri anche su Tuttosport . Serve un saldo attivo di circa 70 milioni e un taglio del monte ingaggi del 10%. "Problema, va evidenziato, che interesserà molti club della nostra Serie A e non solo quello nerazzurro - si legge - Una volta trovata la quadra con le uscite, l'ad Marotta , Ausilio e il suo vice Baccin avranno poi il budget per operare in entrata e rinforzare comunque l’organico di Simone Inzaghi così come accaduto l’estate scorsa".

Le prime mosse sono l'acquisizione di Onana e il lavoro su Dybala a parametro zero. In vetrina ci sono goielli come Lautaro Martinez, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Milan Skriniar. Posto che il monte ingaggi si abbasserà con l'addio a Vidal e Sanchez (tramite buonuscita) e quelli di Vecino e Kolarov per fine contratto, la cassa va fatta con le cessioni. Martinez è ambito da Atletico Madrid e Tottenham. "Fra i quattro gioielli in vetrina, probabilmente Lautaro - valutato intorno agli 80 milioni - è quello che l'Inter cederebbe non più facilmente", si legge sul quotidiano, perché di punte in giro ce ne sono e l'Inter andrebbe a quel punto sul già citato Dybala e magari su Scamacca.

I due "fortissimi" della difesa hanno anche loro mercato: Skriniar piace a Bayern, PSG e alle inglesi, Bastoni a Conte e Guardiola. Lo stesso Barella a centrocampo è stato sondato da Liverpool, Real Madrid e PSG. Ma al momento, nessuna trattativa per nessuno.