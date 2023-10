Contro il Bologna occasione d'oro: "Lautaro Martinez per la... lode e l’Inter per confermarsi in vetta" come sottolinea Tuttosport nell'edizione di oggi che tenendo conto della possibilità di mettere pressione ai rossoneri, impegnati col Genoa-Milan alle 20.45, e in vista del filotto di partite con Torino, Roma, Atalanta, Frosinone in campionato e due volte il Salisburgo, "Simone Inzaghi oggi pomeriggio è assai tentato di schierare il miglior undici possibile in questo momento" confermando la squadra anti-Benfica in Champions. L'obiettivo è quello di finire al meglio questo questo blocco di gare e l'idea è quella di rimandare il risposo per i vari titolarissimi. Mentre si attende l'ultimo allenamento per capire la definitiva formazione da schierare questo pomeriggio, in panchina si rivedranno Sensi e soprattutto Frattesi, "tornato in gruppo e pronto a dare il suo contributo (con Spalletti che lo ha convocato in azzurro) - si legge -. Dunque, in attacco spazio al Toro, reduce sì da una serata stregata in Europa".

Scelta difficile per Inzaghi che vorrebbe tenere a riposo il suo capitano, impegnato a breve anche con l'Argentina, ma allo stesso tempo non vuole rinunciarci: grazie alle reti a Salerno, "l’argentino è già in fuga nella classifica marcatori con ben 9 reti ai quali bisogna aggiungere il fondamentale gol realizzato nei minuti finali della prima uscita in Champions a San Sebastian contro la Real Sociedad" e oggi con gli emiliani può toccare "quota 10 in Serie A in sole otto giornate e pensare, perché no, al record di 36 gol in un campionato messo a segno da Higuain (Napoli ’15-16) e Immobile (Lazio ’19-20), quest’ultimo riuscitoci proprio con Inzaghi in panchina".

Secondo la previsione di TS dunque, col Bologna sarà ancora coppia Lauti-Thuram, che pomeriggio dovrà affrontare "la difesa attualmente più arcigna della Serie A", quella che, Inter a parte ha incassato meno reti di tutte.