Perfezionato l'acquisto di Benjamin Pavard, l'Inter potrebbe non aver chiuso qui il suo mercato estivo. Secondo Tuttosport, "non è ancora scontata la permanenza di Sensi perché a Inzaghi non dispiacerebbe avere in organico un centrocampista con caratteristiche differenti".

Il tecnico ha richiesto un giocatore con doti più difensive, oltre i 180 cm. L'operazione non è però così scontata anche perché Sensi ha il contratto in scadenza nel 2024 e finora non ci sono stati contatti con l'entourage per un rinnovo. Inoltre il tempo stringe, mancando due soli giorni si dovrebbe andare su un'occasione in prestito, probabilmente all'estero visto che in Serie A le piste non convincono (fra i papabili viene segnalato Maggiore della Salernitana, già seguito ai tempi dello Spezia).

In tal senso ha fatto notizia il fatto che sull'aereo per Cagliari sia salito Lucien Agoume, a cui era interessato l'Almeria ma che finora è rimasto nel gruppo. "La sua eventuale permanenza non creerebbe problemi di lista, visto che per la Serie A l'Inter avrebbe lo spazio necessario per inserirlo, mentre non potrebbe metterlo nella lista Champions che presenterà a inizio settembre: lì i nerazzurri avranno a disposizione 23 posti e non 25, avendo solo 2 elementi - Dimarco e Di Gennaro - cresciuto nel proprio vivaio".