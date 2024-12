Mentre l'Inter si prepara ad osservare da vicino Nico Paz, domani ospite a San Siro, e 'avversario' speciale per il futuro, Simone Inzaghi pensa al presente dunque al Como. Per la sfida contro i cugini comaschi, l'allenatore nerazzurro farà gli ultimi test nelle prove generali dell'allenamento di oggi. È durante la rifinitura che il piacentino deciderà se portare in panchina Barella e Correa.

"Il centrocampista ieri ha svolto parte dell’allenamento in gruppo - si legge su Tuttosport - e se non ci saranno rischi verrà convocato, altrimenti tutto rimandato a Cagliari-Inter di sabato 28".