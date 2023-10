Tra i motivi per cui l'Inter si è trovata per le mani i fondi per poter acquistare Benjamin Pavard, c'è anche la vicenda Trubin. L'estremo difensore oggi al Benfica era stato bloccato dai nerazzurri, come racconta Tuttosport. Sarebbe dovuto diventare il portiere titolare con Musso a fare da chioccia, poi il club ha optato per la coppia Sommer-Audero e Trubin è finito a Lisbona.

"Detto che l’Inter, in quanto Inter, non poteva accettare quella clausola-capestro, la valutazione che facevano gli ucraini del cartellino con una minima percentuale sulla rivendita era di 20 milioni, cifra che il club nerazzurro doveva invece destinare all’acquisto di Pavard e dell’attaccante (Arnautovic). Per questo, l’Inter non ha neanche portato un’offerta allo Shakhtar e i soldi per Trubin - che sarebbero stati comunque ben spesi - sono stati fondamentali per completare la squadra".