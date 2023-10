Anatoliy Trubin sarà domani sera a San Siro, ma non con la maglia dell'Inter. Dopo la telenovela estiva di mercato, l'estremo difensore (individuato come possibile erede di Onana) sfiderà i nerazzurri da portiere del Benfica. "I portoghesi - riporta Tuttosport - non solo hanno versato 10 milioni di euro allo Shakthar, cioè esattamente la stessa cifra che avrebbe voluto spendere l’Inter, ma che assicureranno il 40% della futura rivendita del calciatore al club di Donetsk. Sliding doors che hanno cambiato i piani dei vice campioni d’Europa. Fosse arrivato Trubin a Milano infatti, a fargli da chioccia ci sarebbe potuto essere Musso, che avrebbe volentieri lasciato l’Atalanta, e non Sommer, arrivato in nerazzurro per giocare con continuità in vista degli Europei del prossimo anno".

L'inizio di Trubin non è stato straordinario. Qualche incertezza di troppo e pochi miracoli, scrive ancora il quotidiano. I tifosi locali hanno già chiesto a gran voce il ritorno di Vlachodimos, passato al Nottingham Forest.