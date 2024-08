Una delle novità viste nella gara contro il Genoa è stata l'utilizzo del tridente d'attacco, sebbene solo nel finale di gara quando i nerazzurri erano ancora in pareggio. Dieci minuti con Taremi, Lautaro e Thuram in cui Inzaghi ha tentato il tutto per tutto.

Secondo Tuttosport, però, l'esperimento (visto lo scorso anno con Sanchez rifinitore alle spalle delle due punte) resterà una soluzione a partita in corso quando bisogna cercare di vincere o di raddrizzare il risultato.

Diverse le motivazioni: la prima è di organico, perché l'Inter acquisterà un difensore mancino e uno tra Arnautovic e Correa andrà via per non restare fuori dalla lista dei 25 per l'Europa. Con quattro punte in rosa, non è consigliabile farne giocare subito tre. La seconda è tattica, perché con l'attaccante in più l'Inter perde riferimenti in copertura. Inoltre Sanchez veniva ritenuto più adatto di Lautaro al compito di trequartista, perché vedeva i corridoi per le linee di passaggio in verticale, mentre l'argentino è certamente più un finalizzatore.