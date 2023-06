Nonostante le notizie sul forte interesse dell'Inter per Davide Frattesi, Kristjan Asllani ha chiarito nelle ultime ore di non avere alcuna intenzione di muoversi da Milano, dove ha giocato nell'ultima stagione pur trovando poco spazio per via della forte concorrenza. "Non è dato a sapersi se l’interessato cambierà idea a fine mercato, certo è che lì in mezzo la strada inizia a essere molto trafficata per lui", sentenzia oggi Tuttosport.