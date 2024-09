Davide Frattesi è diventato protagonista di quello che rischia di essere un tormentone. Ne scrive oggi Tuttosport, sottolineando una volta di più la differenza tra la titolarità del giocatore in azzurro e la presenza molto più sporadica dal 1' con l'Inter.

Anche nel club il centrocampista ha segnato, gol importanti per la conquista dello scudetto, tanto che l'entourage ha fatto dei ragionamenti in estate rispetto alla sua situazione. Il club ha chiuso la porta a qualsiasi addio, stoppando l'interesse di Juventus e Roma. Frattesi, per l'Inter, è un titolare, anche se nei fatti non lo è stato per ora. Ha davanti tre giocatori (Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan) abilissimi nel palleggio e a cui è complicato rinunciare. Per ora Frattesi ha fatto soprattutto l'arma a gara in corso.

Ma per quanto potrà durare? Il tecnico dovrà trovare un posto al ragazzo, anche perché Mkhitaryan viaggia verso i 36 anni, ma sulla strada di Frattesi c'è anche Zielinski, appena arrivato. E' scontato, secondo il quotidiano, che il minutaggio di Frattesi aumenterà, ma bisognerà capire se lo farà abbastanza per sentirsi parte integrante di questa Inter.