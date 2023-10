Potrebbe essere un'Inter un po' diversa dal solito quella di sabato prossimo a Torino. Non più col 3-5-2 ma col 3-5-1-1, in modo da tenersi Lautaro Martinez più fresco in panchina, visto che l'argentino (come Sanchez) riuscirà probabilmente a svolgere solo lavoro di scarico al giovedì e poi l'allenamento con il gruppo venerdì.

"Qualora la punta argentina dovesse comunque mostrare uno stato di forma invidiabile e non essere stanco dall’ennesimo viaggio oltreoceano, sarà titolare con Thuram - si legge - Altrimenti il francese, di rientro domani ad Appiano Gentile insieme agli italiani potrebbe essere l’unica punta di ruolo. La tentazione dell’Inter di incursori c’è e rimarrà viva fino alla vigilia con Barella e Frattesi mezzali e Mkhitaryan trequartista in appoggio alla punta. Sempre che Inzaghi non pensi addirittura a Klaassen, con Mkhitaryan che a quel punto rimarrebbe al suo posto di mezzala sinistra".