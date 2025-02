Le grandi certezze dell'Inter per il big match di domani sera contro la Juventus sono le fasce, dove sono pronti a tornare in campo dal 1' Denzel Dumfries e Federico Dimarco. L'olandese aveva saltato la Fiorentina per squalifica, mentre il mancino era rimasto ai box per sindrome influenzale. Il grande vero rebus da sciogliere è invece legato a Marcus Thuram.

Il francese è alle prese con un fastidio alla caviglia sinistra che nell'ultima settimana l'ha costretto a lavorare a parte. Tuttosport ricorda che "Inzaghi ha davanti a sé ancora due sedute, la rifinitura di oggi pomeriggio e la sgambata di domenica mattina" prima di prendere una decisione. Tikus sente ancora fastidio, ma secondo il quotidiano un anti-dolorifico potrebbe risolvere la situazione almeno per la partita. Se invece non dovesse farcela è pronto Mehdi Taremi.