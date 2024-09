E meno male che di lui si diceva "gli manca la cattiveria sotto porta". Eccovi accontentati. Come evidenzia Tuttosport, nell'arco di due settimane, Marcus Thuram ha prima deliziato con una doppietta pregevole al Genoa e poi insaccato altre due reti all'Atalanta stavolta da rapinatore d'area.

Tutto merito del suo impegno quotidiano che, unito a un forte senso di volontà, permette al 27enne transalpino di imparare senza sosta. Proprio come sanno fare i giocatori intelligenti. Merito a lui e anche a Simone Inzaghi, che ha cesellato il talento del transalpino per certi versi ancora inespresso nonostante non sia più un giovanissimo. E quella con l'Atalanta è da considerarsi una nuova tappa sul percorso di crescita che continua senza sosta.