Sono attesi per oggi gli esami strumentali ai quali dovrà sottoporsi Marcus Thuram per capire l'entità dell'infortunio muscolare patito contro l'Atletico Madrid. Secondo Tuttosport, dovrebbe trattarsi di una contrattura o di un'elongazione. Nulla di grave, dunque, ma un paio di settimane di stop ci saranno.

Niente Lecce e Atalanta, dunque, l'attaccante dovrebbe rientrare a Bologna per fare le prove generali in vista del ritorno contro l'Atletico. In mezzo ci sarebbe anche il Genoa, lunedì 4 marzo, ma è difficile che Thuram venga rischiato considerando l'importanza nello scacchiere di Inzaghi.

In attacco, nelle prossime gare, resteranno quindi Lautaro, Arnautovic e Sanchez, con le ipotesi di Klaassen e all'occorrenza di Buchanan e Mkhitaryan, se proprio ci sarà necessità. Ma l'armeno è fondamentale in mezzo al campo.