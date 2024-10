"Si vede che siamo nella stagione dell’uva e a lui piace farlo... a grappoli". È questo l'incipit del pezzo di Tuttosport dedicato a Marcus Thuram, ieri sera autore della tripletta che ha steso il Torino. Il francese, che fino a ieri aveva messo a segno solo doppietta (contro Genoa e Atalanta), torna al gol che mancava da fine agosto e lo fa con prepotenza.

Tikus risponde a distanza a Mateo Retegui, anche lui autore di una tripletta contro il Genoa che l'ha spedito per qualche ora in testa alla classifica cannonieri a quota 7. Fino al risveglio di Thuram: una buona notizia per Inzaghi, visto che nelle ultime uscite si sono sbloccati anche Lautaro, Taremi e Arnautovic.