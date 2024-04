Il gol di Marcus Thuram fa ben sperare il popolo interista in vista del derby di Milano in arrivo. Il francese ha ritrovato la rete, come spiega Tuttosport, nel giorno in cui non poteva contare su Lautaro Martinez per via della squalifica.

Non segnava dal 16 febbraio, 4-0 alla Salernitana, sette partite e 554 minuti compreso il doppio confronto con l'Atletico Madrid. Quando l'arbitro ha indicato il centro del campo dopo il controllo Var, ha dedicato la rete verso Lautaro imitandone l'esultanza. Non ha avuto altre occasioni per segnare, le aspetterà nel derby.