Sono stati tra i nomi letti sui media per il futuro della panchina interista, ora diventano dei candidati per quella del Napoli. Con Spalletti sempre più lontano dalla Campania, su Tuttosport si fanno infatti tra le altre anche le ipotesi riguardanti Thiago Motta, che sta guidando il Bologna in un'ottima stagione, e di Sergio Conceiçao, allenatore del Porto.

Il Corriere della Sera fa anche quelli di Gasperini e Benitez. Hanno tutti in comune un passato all'Inter.