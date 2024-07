L'asse tra Inter e Venezia sta portando a tante trattative in corso. Come si legge oggi su Tuttosport, infatti, la squadra veneta avrà in dote Filip Stankovic, dopo l'ottima stagione in B con la Sampdoria e Oristanio, reduce dall'annata in prestito al Cagliari.

Come riporta il quotidiano, però, le parti sono al lavoro per trovare le formule migliori. I due, tra l'altro, hanno già giocato assieme sia nel settore giovanile interista che nel Volendam in Olanda.

Parallelamente si continua a trattare anche per il passaggio di Tessmann in nerazzurro. Il giocatore verrà poi girato in prestito ma non al Venezia.