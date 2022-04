Concentrata sul campo per il finale di stagione, l'Inter comincia però a guardare anche a quella che sarà la prossima estate, quando gli uomini mercato saranno chiamati a mettere mano alla squadra. Uno degli obiettivi sarà piazzare una serie di giocatori che dovranno contribuire a creare il tesoretto da reinvestire. Li elenca oggi Tuttosport: il primo è Michele Di Gregorio, per il quale il Monza ha l'obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. "L’Inter cercherà di non perdere completamente il controllo, ma se la società di Berlusconi e Galliani salirà in Serie A, Di Gregorio passerà definitivamente al Monza per 4 milioni", ricorda il quotidiano.