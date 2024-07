L'arrivo di Mehdi Taremi dovrebbe permettere a Simone Inzaghi di riproporre l'alternanza fra tre giocatori in attacco (Martinez, Thuram e Taremi) che su Tuttosport di oggi ricorda molto quanto accaduto con lo stesso Lautaro, Dzeko e Lukaku nella stagione 2022/23.

Anche per via della differenza tra la coppia titolare, la ThuLa, e i sostituti Arnautovic e Sanchez, secondo il quotidiano, i nerazzurri hanno perso il treno Champions agli ottavi nella passata stagione. Ora l'arrivo dell'iraniano potrebbe spingere l'austriaco, finora molto restio a lasciare Milano, a rivedere i suoi piani. Partirà infatti come quarta punta, in uno slot che Inzaghi sarebbe felice di coprire con l'arrivo di Gudmundsson, anche perché l'islandese garantirebbe caratteristiche oggi assenti in rosa. Serve però la partenza di "Arna" e non è nemmeno detto che si punti davvero sull'islandese visto che in autunno il giocatore avrà il processo d'appello per molestie in Islanda. Sicuramente si andrebbe, se davvero ci sarà l'opportunità, su un innesto con quelle stesse qualità.