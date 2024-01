Mehdi Taremi è sempre più tra i nomi nei pensieri dei dirigenti interisti. Secondo Tuttosport, nella visione di Simone Inzaghi può portare a partire dalla prossima estate le caratteristiche fisiche e tecniche che avevano Lukaku e Dzeko, insieme.

Una tela che l'Inter sta tessendo da tempo per ingaggiare il giocatore i scadenza di contratto col Porto. Ulteriori contatti nei giorni scorsi, per provare ad assicurarsi un giocatore che (spiega il quotidiano) gioca principalmente da prima punta, ma anche da seconda e a volte persino da ala sinistra nel 4-2-3-1. Per questo viene ritenuto il profilo ideale.

I numeri dicono che in quattro annate col Porto ha collezionato il 74% di passaggi a buon fine, il 48% di duelli vinti a terra o di testa e il 48$ di dribbling concretizzati. E poi, 86 gol in 171 partite con 53 assist, uno ogni tre gare. Nella stagione in corso, 6 reti e 4 assist in 24 gare, ma sono numeri probabilmente viziati dal malumore per il mancato addio ai Dragoes.