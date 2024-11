Gol in nazionale per Mehdi Taremi, a bersaglio ieri con la maglia dell'Iran contro il Kirghizistan. Come riporta oggi Tuttosport, l'attaccante nerazzurro aveva già firmato tre assist contro la Corea del Nord (ma anche un autogol e un rigore sbagliato) mentre ieri ha contribuito con una rete.

Torna quindi a Milano, dove arriverà giovedì, con la speranza di potersi giocare le sue carte in vista di Verona-Inter di sabato. Inzaghi sceglierà chi piazzare al fianco di Thuram tra lui, Arnautovic e Martinez, che tornerà anch'egli in extremis. Il tecnico deve considerare anche la vicinanza con la Champions League (martedì c'è il Lipsia). Lautaro potrebbe rifiatare proprio al Bentegodi e poi esserci in Coppa e successivamente a Firenze.

Sabato potrebbe quindi giocare Marko Arnautovic, che si gioca il posto con l'iraniano.