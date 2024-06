Mehdi Taremi arriverà a Milano con qualche giorno d'anticipo rispetto all'inizio del ritiro estivo ad Appiano Gentile. Questo perché, come spiega oggi Tuttosport, dovrà prima espletare le ultime pratiche burocratiche per il visto lavorativo. Il calciatore, come già era noto, arriverà con lo status di extracomunitario.

In ogni caso all'Inter sono convinti di aver preso un co-titolare, in grado di fare la differenza, acquistato con un contratto biennale da tre milioni netti a stagione e l'opzione per un anno ulteriore.