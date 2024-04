Mehdi Taremi ha iniziato le pratiche per diventare cittadino portoghese. Un'indiscrezione che trova conferma anche sulle pagine di Tuttosport. Dopo cinque anni in Portogallo può accedere alla domanda per la cittadinanza, ma l'iter non sarà breve ed è quindi probabile che il primo luglio venga tesserato come extracomunitario.

Aver preso l'iraniano ha come effetto collaterale anche il poter ascoltare determinate offerte per Thuram, anche se l'intenzione è non metterlo sul mercato. Si ascolteranno proposte solo dagli 80 milioni in su, per poi eventualmente finanziare il mercato in entrata lanciandosi su Gudmundsson, Buongiorno e Bento.