Inizieranno a gennaio le prime consultazioni da parte dei vertici della Superlega per provare ad accaparrarsi i club in vista della nascita di un nuovo format. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'idea è quella di mettere sul piatto 15 miliardi complessivi per i primi tre anni a partire da settembre 2025, soldi garantiti dalle banche americane che hanno aderito al progetto.

Non è però escluso, secondo il quotidiano, che tutto venga anticipato a settembre del 2024. Tutto dipenderà dalle prossime consultazioni.