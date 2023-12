Anche alla luce del tormentato iter per la Final Four in programma a inizio 2024, Lega Serie A è pronta a fare un passo indietro sul format per la Supercoppa italiana. Secondo Tuttosport, infatti, già dall'edizione 2024-2025 i club di A si avvarranno di una clausola che consente loro di tornare alla sfida secca tra vincitori di campionato e Coppa Italia. Una scelta quasi obbligata alla luce dei 2 turni della nuova Champions League a 36 squadre.