L'assemblea dei soci subito dopo la gara di Champions League che potrebbe regalare l'accesso agli ottavi sarà un momento particolare per Steven Zhang. "Potrebbe tornare a tenere una conferenza stampa al termine dell’incontro con i piccoli azionisti, desiderosi di avere informazioni di prima mano dalla proprietà dopo tante indiscrezioni - riporta Tuttosport -. Il secondo passaggio agli ottavi di Champions, alla quarta partecipazione consecutiva, rafforzerebbe in Zhang il senso di aver riportato stabilmente l’Inter in Europa. La proprietà cinese non vuole che questo traguardo sia dimenticato".