Giornate di alti e bassi per Suning, proprietaria dell'Inter, reduce da anni difficili per via della pandemia e che oggi (almeno in patria) sorride per essere arrivata al primo posto tra le 100 migliori catene di negozi del 2022 in Cina con Suning.com. Per contro, come riporta Tuttosport, sono cominciate le udienze per i 300 milioni richiesti da China Construction Bank.

Di ieri la notizia che la controparte potrà avere accesso alla documentazione richiesta dalla banca, dopo che il ricorso presentato dalla famiglia Zhang è stato respinto. "Non dovrebbero esserci però quelli sulle trattative intorno all’Inter e tutta la documentazione legata alle operazione di finanziamento per il club nerazzurro", riporta Tuttosport. Prossime tappe il 10 luglio con un'udienza a Hong Kong, poi il 12 luglio e il 12 settembre in entrambi i casi a Milano.