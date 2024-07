Non c'è solo la questione rinnovo sul tavolo nell'incontro previsto per oggi tra la dirigenza dell'Inter e Simone Inzaghi, accompagnato dall'agente Tullio Tinti. Come scrive Tuttosport, infatti, si cercherà di scrivere la parola fine nella trattativa per il rinnovo di contratto con un accordo fino al 2026 e un ingaggio da 6,5 milioni annui più bonus ancora da definire che potrebbero portare nelle tasche del tecnico 3 milioni più 1 per scudetto e Champions. Le parti vogliono chiudere e annunciare l'evento nella conferenza stampa delle 17.

Dopodiché si farà il punto sul mercato. Ad oggi si ragiona soprattutto su prestiti, per quel che riguarda il difensore mancino. Oaktree frena su Hermoso o Rodriguez a zero, meglio un prestito per un giovane, l'ex Pirola o Cabal del Verona, ma non è detto che la proprietà non dia il benestare a un acquisto a titolo definitivo.