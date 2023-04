Nelle ultime ore Paolo Scaroni , presidente del Milan, ha incontrato il sindaco di Milano Beppe Sala , ribadendo l’intenzione del club rossonero di proseguire il progetto stadio sull’area di La Maura con la presentazione di un progetto in tempi brevi. Da Milanello, però, filtra un certo stupore per le critiche preventive di molti consiglieri della maggioranza che sostiene il primo cittadino del capoluogo lombardo. Questo, almeno, quanto sostiene oggi Tuttosport .

"Nemmeno lo spostamento a La Maura ha ammorbidito le tensioni con la politica - scrive TS -. Così tornano d’attualità altre ipotesi, come Sesto San Giovanni. Senza dimenticare che l’iter per lo stadio in condivisone con l’Inter a fianco di San Siro non è stato abbandonato dal Milan. Anzi, il 14 marzo scorso il club rossonero ha chiesto un’ulteriore proroga di 90 giorni per inviare al Comune i documenti sugli effettivi proprietari dopo il cambio della guardia da Elliott a Red Bird. Altro tema delicato di questa storia".